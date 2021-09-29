حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة تسمية الطُّرق في دبي

المصدر: البيان

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (35) لسنة 2021 بشأن تشكيل "لجنة تسمية الطُّرق في إمارة دبي"، بهدف إيجاد جهة مرجعيّة تتولى تقديم المقترحات حول مسميات الطُّرق في الإمارة، وتفعيل مبادئ إشراك أفراد المجتمع في اقتراح الأسماء المناسبة لها، وكذلك إحياء المعاني والمسميات التراثية والشخصيات الهامة، وإبراز الهوية الوطنية في تسمِية الطُّرق، إضافة إلى المحافظة على عراقة الماضي وعكس الطابع الحضاري ومواكبة التطوّر المستقبلي عند اقتراح مُسمّيات الطُّرق في إمارة دبي.

ونصّ القرار على أن تُشكّل لجنة دائمة تُلحق برئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تُسمّى "لجنة تسمية الطُّرق في إمارة دبي" برئاسة مدير عام البلدية، وعضوية كُلٌّ من: مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة المُرور والطُّرق بهيئة الطُّرق والمواصلات، والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التُّراث، وأربعة مُمثِّلين من مواطني إمارة دبي من أصحاب الخبرة والاختصاص، يختارهم رئيس اللجنة.

اختصاصات اللجنة

ووفقاً للقرار، يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها عدد من المهام والصلاحيات منها تحديد الطُّرق المطلوب تسمِيتها، ووضع التوصِيات بالأسماء المُقترحة ورفعها مع الخرائط التخطيطيّة لها إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها، ومُراجعة أي تسميات سابقة تم إطلاقها على الطُّرق في الإمارة، والتي ترى اللجنة ضرورة إعادة تسمِيتها، كما يكون للجنة تسمية الطُّرق في إمارة دبي الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الشخصيات العامة وموظفي الجهات الحكومية في الإمارة لمعاونتها في أداء مهامّها، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل، الدائمة أو المؤقتة، لمعاونتها في أداء مهامها، وتحديد صلاحيات واختصاصات هذه اللجان وفرق العمل وآلية عملها.

معايير تسمية الطُّرق

وحدد القرار المعايير التي تسترشِد بها "لجنة تسمية الطُّرق في إمارة دبي" عند قيامها بتسمِية الطُّرق في الإمارة ومنها: إبراز الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، وعكس تاريخها وإرثها وقيمها العليا وثرائها الثقافي والحضاري والاجتماعي، وعكس التطوّر في كافة المجالات، وإبراز الإنجازات ذات القيمة العالية التي تم تحقيقها، وتخليد الشخصيات العامة على المستوى المحلّي والوطني ذات الدور الأصيل في تطوير الدولة والإمارة، وكذلك الشخصيات الدولية التي أسهمت في إثراء الإبداع الإنساني في مجالاته المختلفة، والاحتفاء بالدول والمدن الشقيقة والصديقة وعكس الروابط المشتركة معها، وأن يكون الاسم مُعبِّراً عن ألفاظ مناسبة ومتماشية مع الذوق العام، وأن يكون الاسم عربياً واضحاً وسهل الاستخدام، ولا يتطلّب مجهوداً كبيراً لنُطقِه، ولا يخلق لبساً أو غُموضاً في معناه.

ونصّ القرار على أن يكون للجنة تسمية الطُّرق في إمارة دبي مُقرِّراً يُسمّيه رئيسها، ويتولى توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماعاتها، وإعداد جداول أعمالها، وتدوين محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها، على أن تُطبّق بشأن آليّة إدارة اجتماعات اللجنة وسرية المعلومات وواجبات رئيس اللجنة وأعضائها، أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي، أو أي تشريع آخر يحل محلّه.

ووفقاً للقرار، تتولّى بلدية دبي تقديم كافة أوجه الدعم الإداري والفني اللازم لتمكين اللجنة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القرار، كما أوجب على كافة الجهات الحكومية والسلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، التعاون التام مع اللجنة، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات والمستندات والدراسات التي تطلبها، والتي تراها لازمة لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

ويُصدِر رئيس "لجنة تسمية الطُّرق في إمارة دبي" القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى القرار رقم (7) لسنة 2008 بتشكيل لجنة تسمِية الشّوارع في إمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2021 ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

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