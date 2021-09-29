«نيويورك أبوظبي» تطلق أرشيفاً إلكترونياً للحوارات والمحتوى

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت جامعة نيويورك أبوظبي احتفالاتها بالذكرى الـ 10 لتأسيسها بنشر أرشيف إلكتروني يتوفر للجمهور ويشكل نظرة استعادية على تاريخ الجامعة.

ويتضمن الأرشيف التقرير الخاص الذي نشرته الجامعة ويسلط الضوء على بعض من أهم مساهماتها على الصعيد المحلي والعالمي على مدى عقد منذ تأسيسها.

بالإضافة إلى ذلك يتضمن الأرشيف مطبوعة «قصة المنشأ: التاريخ الشفوي لتأسيس جامعة نيويورك أبوظبي من 2005 إلى 2010»، الذي يروي أحداثاً من بدايات مسيرة الجامعة نقلاً عن الأشخاص الذين ساهموا في تشكيل رؤية الجامعة وفي أولى مراحل تطوير الجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن الأرشيف يحتوي على مواد مصورة كالفيلم الوثائقي «هذه هي جامعة نيويورك أبوظبي» من أعمال المخرج الحائز على جوائز عالمية عدة أنتوني غيفين، إلى جانب عدد من الحوارات الافتراضية التي اشترك فيها ريما المقرب، رئيس مجلس إدارة شركة تمكين وعضو مجلس أمناء جامعة نيويورك، ومارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي.

بالإضافة إلى نخبة من الضيوف منهم معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وماجد السويدي سفير الدولة لدى مملكة إسبانيا والدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة.

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