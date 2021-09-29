الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحركة الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند 17:44، والجزر الثاني عند الساعة 03:26.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند 14:27 والمد الثاني عند 06:38 والجزر الاول عند الساعة 10:44 والجزر الثاني عند الساعة 22:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 28 80 25

دبي 39 28 80 25

الشارقة 39 28 80 20

عجمان 39 28 85 20

أم القيوين 39 27 85 20

رأس الخيمة 38 28 85 20

الفجيرة 36 29 80 30

العين 41 28 75 30

ليوا 41 26 75 20

الرويس 36 27 75 15

السلع 39 26 75 15

دلما 36 30 75 35

طنب الكبرى 37 30 75 35

طنب الصغرى 37 30 75 35

أبو موسى 37 30 75 35 .

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