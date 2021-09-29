محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد

المصدر: البيان

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تويتر "شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد .. نتطلع لدخول الخمسين عاماً المقبلة بحراك تنموي أسرع وطموحات تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالمياً".

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