مكتوم بن محمد يؤدي اليمين الدستورية أمام محمد بن راشد ومحمد بن زايد

المصدر: البيان

أدى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم، اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية.

وقال سموه في تغريدة على تويتر "تشرفت اليوم بأداء اليمين الدستورية أمام أصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، والمعاهدة بالإخلاص لهذا الوطن ورئيسه والحفاظ على أمنه وسلامته. خدمة الوطن أسمى غاية للإنسان. والإمارات وطن نفخر بأننا منه، ونسعد بخدمته، ونخلص له البذل، وسنبقى لترابه أوفياء ما حيينا".

#مكتوم_بن_محمد: تشرفت اليوم بأداء اليمين الدستورية أمام أصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، والمعاهدة بالإخلاص لهذا الوطن ورئيسه والحفاظ على أمنه وسلامته. @MaktoumMohammed#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8jTJFOt3Of — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 29, 2021

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