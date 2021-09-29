الاتحاد للقطارات تعلن الانتهاء من الحزمة الاولى من المشروع في وقت قياسي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات الانتهاء من الحزمة الأولى من المشروع في وقت قياسي بلغ 21 شهر على مسافة 319 كيلو مترا بواقع 220 متراً يومياً كما سجل 11 مليون ساعة عمل أنجزها 2700 عامل في مختلف التخصصات، وتبلغ العوائد الاقتصادية للمشروع 100 مليار درهم على مدار 50 عاما.

ولفتت الشركة خلال الإحاطة الاعلامية مع الاعلاميين التي أقيمت صباح اليوم في دبي إنه تم إنجاز أطول نفق في منطقة الخليج بطول 1.8 كيلو متر بواقع 300 ألف ساعة عمل، وبلغت رحلات الحزمة الاولى 3883 رحلة، بدون إصابات.

وأكدت الشركة إقبال الشركات الكبرى على حجز 40 في المائة من إجمالي النقل السنوية لقطار الاتحاد.

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