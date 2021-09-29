خليفة يعين حامد الكعبي مديراً لمركز المعلومات الجغرافية

المصدر: أبوظبي ــ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين المهندس حامد خميس سيف الكعبي مديراً عاماً للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.

وتم إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية في 2019 ليقوم بالإشراف على إدارة وتنظيم قطاع البيانات المكانية على المستوى الاتحادي، ويعتبر المرجع الرسمي على مستوى الدولة بشأن المعلومات الجغرافية، حيث يختص بوضع الخطط الاستراتيجية والأطر والسياسات والمعايير التي تضمن إدارة وتوحيد ونشر ودمج وحماية سرية المعلومات الجغرافية الحيوية.

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