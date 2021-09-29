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    سموه يبحث التعاون الدفاعي مع مسؤول عسكري مغربي

    محمد بن زايد يبحث العلاقات الاستراتيجية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

    محمد بن زايد مستقبلاً جيك سوليفان | تصوير: محمد الحمادي

    المصدر:
    • (أبوظبي - وام)
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    بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي،خلال استقباله له أمس العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى تطورات المنطقة ودعم الاستقرار فيها.

    كما استقبل سموه الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في المملكة المغربية. وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات والشؤون العسكرية والدفاعية.

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