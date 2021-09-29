الإحاطة الإعلامية: الإمارات تخطو بثقة وثبات نحو التعافي المستدام

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن دولة الإمارات تخطو بثقة وثبات نحو التعافي المستدام من خلال المنجزات والمستهدفات المحققة في كافة القطاعات وخاصة القطاع الصحي.

وقال العامري - خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» - إن الاستراتيجية الاستباقية التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الماضية كفيلة بأن تصنع هذا النجاح الذي نشهده لنمضي قدماً إلى مستقبل أكثر إشراقاً ومرونة في التعامل مع التحديات.

جهود

وأضاف، أن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 93.71 في المئة، في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 83.03 في المئة من إجمالي السكان، ولا تزال دولة الإمارات في صدارة الدول الأكثر تطعيماً لجرعة واحدة على الأقل من لقاحات «كوفيد 19» وفقاً لموقع Our World in Data. وأشاد بدور القطاع الصحي خلال الفترة الماضية الذي عزز من جهوده لتوفير كافة الإمكانيات والموارد لضمان صحة وسلامة المجتمع.. مشيراً إلى أننا نقترب من 20 مليون جرعة بمعدل توزيع الجرعات 201.85 لكل مئة شخص.

وقال الدكتور طاهر البريك العامري، إننا اليوم أمام مرحلة تاريخية جديدة وأصبحنا على مسافة يومين من افتتاح أضخم حدث على المستوى العالمي إكسبو 2020 دبي، بجانب الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية التي ستقام على أرض الدولة.

واجب

وأكد الدكتور طاهر البريك العامري أن الحفاظ على مكتسبات الدولة واجب وطني يقع على عاتقنا جميعاً.. مشيراً إلى أن التكامل المجتمعي في هذه المرحلة سيسهم بصورة كبيرة لنعود إلى حياتنا الطبيعية الجديدة.

وقال: نوصي أفراد المجتمع باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع إجراء الفحوصات الدورية، كما نوصي بالحصول على اللقاح لتحصين المناعة أثناء زيارة الأماكن العامة.. مبدياً ثقته بمدى وعي مجتمع دولة الإمارات والتزامه بتطبيق كافة البروتوكولات الوطنية والمحلية المعلن عنها، الأمر الذي انعكس على منجزات الدولة خلال الفترة الراهنة.

وأكد حرص القطاع الصحي على توفير مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تتسم بأمانها وسلامتها على جميع الفئات المستهدفة من المجتمع.. لافتاً إلى أنه لتعزيز مفهوم اللقاح ومأمونيته تم تشكيل فريق وطني متخصص للإشراف على كافة الدراسات والأبحاث المرتبطة بلقاحات «كوفيد 19» سواء كانت من المنظمات الصحية الدولية أو المقامة في الدولة.

وأوضح أن الدولة نفذت كذلك حملة وطنية تعزز من أهمية الحصول على اللقاح، بهدف رفع المناعة المجتمعية للعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة من خلال توفير مراكز اللقاح بمختلف مناطق الدولة مجاناً لجميع فئات المجتمع المستهدفة.

كيفية

وأشار إلى أنه وفقاً للنتائج التي يصل إليها الفريق يتم الإعلان عن كافة المعلومات المتعلقة بالتطعيم واللقاحات وكيفية الحصول عليها بجانب المعلومات الخاصة بالجرعة الداعمة بكل شفافية ووضوح لضمان وصول كافة المعلومات لجميع فئات المجتمع. وأضاف، أن نشر الشائعات والمعلومات المضللة سلوك غير مقبول، الأمر الذي قد يؤثر على جهود الدولة في مرحلة التعافي بمختلف القطاعات، لذا نهيب جمهورنا الكريم إلى أهمية تحري دقة الأخبار التي يتم نشرها وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشدد على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والمعتمدة في الدولة تجنباً للوقوع تحت طائلة المساءلات القانونية.

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