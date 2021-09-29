إسلامية دبي تعلن عن الخدمات المقدمة لرعاة المساجد والمتبرعين

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن الخدمات التي تقدمها لفئة المتبرعين ورعاة المساجد كافة، حيث تسعى إلى الارتقاء بالخدمات تحقيقاً للتكامل والانسجام من خلال تأمين آليات وعمليات معتمدة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتحسين الخدمات المقدمة لرعاة المساجد.

وفي هذا السياق، أكد عادل جمعة مطر، مدير إدارة خدمة المتعاملين، أن الدائرة تعمل بشكل متواصل نحو تحسين وتسهيل خدماتها المقدمة لفئة رعاة المساجد، إذ إن عملية التحسين عملية مستمرة، موضحاً أن قسم علاقات المتبرعين يعمل على تنفيذ مختبرات ابتكار للمتبرعين ورعاة المساجد والأخذ بعين الاعتبار بآرائهم لحصر وتحليل احتياجاتهم وتوقعاتهم ورغباتهم واقتراحاتهم.

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