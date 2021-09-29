خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون ملك المغرب في وفاة الأميرة للا مليكة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة في وفاة الأميرة للا مليكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

إلى ذلك أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً مع الملك محمد السادس قدم خلاله تعازيه وصادق مواساته في وفاة عمته الأميرة للا مليكة. كما قدم سموه التعازي إلى الأسرة الملكية في المغرب، سائلاً المولى تعالى أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الأسرة الملكية، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية والعمر المديد.

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