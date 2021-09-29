«مجلس التعاون» يشيد بجهود الإمارات في تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود الإمارات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال استضافة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فريقاً من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يضم رغد اليوسفي، رئيسة قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة المال والنقد، بقطاع الشؤون الاقتصادية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال مواجهة الجرائم المالية، وعلى رأسها جرائم غسل الأموال. وجرى في الزيارة - التي حضرها أعضاء الفريق الوطني لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجهات المعنية كافة - عرض أهم إنجازات الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطط المستقبلية للدولة.

وأكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هناك تعاوناً واسع النطاق بين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جهود

من جانبها، قالت رغد اليوسفي، إنه تم في الزيارة إبراز الجهود الدؤوبة التي تبذلها جميع الجهات المعنية في الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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