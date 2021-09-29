خليفة بن طحنون يستقبل بلخير الفاروق في واحة الكرامة

المصدر: (أبوظبي - وام )

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس في واحة الكرامة بأبوظبي، الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، وذلك في إطار زيارته الرسمية للدولة.

ولدى وصوله إلى واحة الكرامة استعرض الفاروق مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. وقدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان خلال جولة قام بها الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية في مختلف أنحاء الواحة، شرحاً وافياً عن مرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز