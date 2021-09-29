البواردي والرميثي يبحثان علاقات التعاون الدفاعي مع المغرب

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه أمس، الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، والوفد المرافق له، الذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للدولة، وذلك بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وأكد معاليه خلال اللقاء متانة وعمق وتميز العلاقات مع المملكة المغربية الشقيقة القائمة على البعد التاريخي والمصالح الأخوية المتبادلة والشراكات العسكرية والاقتصادية والتنموية، التي تخدم التنمية الشاملة في كلا البلدين، فضلاً عن تعاونهما في القضايا التي تهم المنطقة العربية.

علاقات

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين، وسعيهما لتطوير التعاون في المجالات كافة، خاصة في المجال العسكري والدفاعي، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية خلال اللقاء بالعلاقات بين البلدين ووصفها بالعميقة والمتجذرة.

كما استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.. المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، ورحب به، واستعرض معه علاقات التعاون الأخوية القائمة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة وسبل تعزيزها، وما تشهده من تطور على مختلف الصعد، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين.

استقبال

استقبل اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، أمس، بمكتبه الفريق أول بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية والوفد المرافق. ويأتي اللقاء في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين الأشقاء بما يدعم التواصل بين البلدين ويؤسس لعلاقات متطورة في مجالات التعاون العسكري. (أبوظبي - وام )

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