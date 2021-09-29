«صحة أبوظبي» و«أبوظبي للصحة العامة» تنالان 8 جوائز عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، 8 جوائز مرموقة ضمن جوائز «جلوبي الرؤساء التنفيذيين» العالمية السنوية 2021، وذلك تقديراً لتميز الإمارة وريادتها في الاستجابة لجائحة «كوفيد 19». وإلى جانب صحة أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، كرمت جوائز «جلوبي الرؤساء التنفيذيين» العالمية نخبة من المؤسسات والشخصيات الرائدة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وغيرها من بلدان العالم.

وحصلت الدائرة والمركز على 3 جوائز ذهبية، بما في ذلك فئة «الحملة التوعوية بكوفيد 19 للعام 2021» عن الحملة التوعوية المكثفة التي تم إطلاقها كاستجابة للجائحة.

وحصل عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، على الجائزة الذهبية كأفضل رئيس تنفيذي للعام 2021.

وحصدت الدائرة والمركز 3 جوائز فضية، بما في ذلك فئة «الحملة التوعوية بمعلومات كوفيد 19 للعام 2021» عن الحملة التوعوية بالمعلومات المتعلقة بـ«كوفيد 19».

وفازت الدائرة بالجائزة الفضية في فئة «أفضل خدمة للتصدي والتقليل من تأثير كوفيد 19»،.

وحصدت الدائرة والمركز جائزتين برونزيتين عن فئة «أفضل تكنولوجيا للتصدي والتقليل من تأثير كوفيد 19»، و«أفضل خدمة للتصدي والتقليل من تأثير كوفيد 19» عن برنامج الحجر الصحي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز