«تنفيذي الشارقة» يعتمد الدفعة الثالثة لمستحقي منح الأراضي 2021

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أمس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وناقش الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات الحكومية المهمة التي تساهم في تطوير الخدمات وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ودعم استقرار أسرهم اعتمد المجلس التنفيذي الدفعة الثالثة لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية لعام 2021م.

وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثالثة 2000 مستفيد منهم 1125 للأراضي السكنية و875 للأراضي الاستثمارية، وتأتي الدفعة الجديدة تلبية للاحتياجات والطلبات المقدمة من المجالس البلدية في الإمارة وبالتنسيق مع لجنة تخصيص الأراضي وبعد استيفاء الشروط كافة.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة الطيران المدني والمتعلق بقطاع الطيران خلال جائحة كوفيد - 19، وتضمن التقرير دور الدائرة وبالتنسيق مع الجهات كافة الاتحادية والمحلية في مواجهة تداعيات الجائحة والإجراءات التي اتخذتها للعودة التدريجية لحركة الطيران في الإمارة.

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