بلدية رأس الخيمة تطلق نظام المخالفات الإلكتروني لمواقع البناء

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح)

أطلقت بلدية رأس الخيمة «نظام المخالفات الإلكتروني»، والذي يهدف إلى رصد المخالفات التي يرتكبها المقاول أو الاستشاري في المواقع «قيد الإنشاء»، حيث سيسمح هذا النظام للقائمين عليه بتسجيل المخالفة في اللحظة ذاتها عبر خطوات بسيطة تسهل اتخاذ الإجراء، ويتم إخطار المعنيين بالمخالفة والسماح لهم خلال مدة محددة من تقديم «تظلم» حول المخالفة ضمن شروط محددة، وتسعى دائرة البلدية إلى تنظيم آلية العمل ومراقبة عمل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية لمنعها من ارتكاب المخالفات التي تضر بالمُلاك والصالح العام.

وأكد منذر محمـد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن رأس الخيمة اليوم أصبحت وجهة رئيسية للعديد من المستثمرين نظراً لأهميتها الاقتصادية والجغرافية والتطور الذي تشهده الإمارة في ظل القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الاستثمار عبر تقديم أفضل التسهيلات للمستثمرين في الإمارة، حيث يساهم نظام المخالفات الإلكتروني الجديد في تنظيم عمليات الرقابة على مواقع الإنشاء ورصد المخالفات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز