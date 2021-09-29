5692 مخالفة بيئية تسجلها «راقب» برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

سجلت خدمة «راقب» البيئية المختصة برصد ومنع تشويه المناطق الطبيعية والسياحية في رأس الخيمة من أشكال التعدي على مناطق استقطاب السياحة البيئية والجبلية والشاطئية، 5692 مخالفة منذ بداية العام 2021 وحتى 20 سبتمبر الجاري، بالإضافة لدور مفتشي الخدمة في توعية مرتادي تلك المناطق الالتزام بالتباعد الاجتماعي، لحمايتهم من مخاطر انتقال الفيروس.

وأكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الخدمات العامة في رأس الخيمة أن خدمة دوريات «راقب البيئية» شهدت العديد من مراحل التطوير، بهدف رفع مستوى الرقابة على تلك المناطق منها زيادة عدد مفتشي الخدمة وتنويع المركبات المستخدمة في الرقابة، ويتم توزيع دوريات راقب حسب تقسيم جغرافي للإمارة على 7 مناطق، وتشمل كل مناطق رأس الخيمة.

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