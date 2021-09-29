«أبوظبي للصيد والفروسية» يستعرض أحدث التقنيات العسكرية والبنادق

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة ووام

زار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الثامنة عشرة الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس النادي.

وشهد المعرض استعراض أحدث التقنيات العسكرية وأسلحة وبنادق الصيد والفروسية، كما شهد عروضا للفروسية والرياضات الصحراوية والتقاليد المتعلقة بالصيد.

وتجول ولي عهد الفجيرة في أرجاء المعرض الذي يضم عدداً من الأجنحة والعارضين يمثلون 44 دولة حيث تفقد سموه جناح أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة التي تشارك بأعمال مدرسيها وطلبتها في المعرض.

واستمع سموه خلال تجوله بأرجاء المعرض إلى شرح موجز من المشاركين عن أحدث مستلزمات الصيد والفروسية وأسلحة الصيد بأنواعها وأحجامها، ورافق سمو ولي عهد الفجيرة خلال الجولة سالم الزحمي مدير مكتب سموه .

كما زار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المعرض.

وتفقد سموه في الزيارة عدداً من الأجنحة الوطنية المشاركة في المعرض ومنها جناح شركة «إنترناشيونال غولدن غروب» الإماراتية الذي يضم مجموعة بنادق الصيد والمسدسات واستمع سموه إلى شرح من خليفة البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للشركة عن أبرز وأحدث منتجاتها في المجالات العسكرية وأسلحة وبنادق الصيد والفروسية. وتجول سموه في جناح بينونة الإمارات لتجارة المعدات العسكرية والصيد واطلع من مديرها العام سعيد الغفلي على أحدث أنواع البنادق والمسدسات المستخدمة في رياضة الصيد والقنص.

كما قام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي بزيارة أمس للمعرض.

وتفقد سموه في جولته، عدداً من الأجنحة والعارضين، إذ اطلع سموه على أحدث التوجهات والتكنولوجيا المرتبطة بالصيد وأنشطة الفروسية وحماية البيئة. وأكد سموه أهمية توفير منصّات تحتفي بالإرث الثقافي وتصونه للأجيال القادمة.

680 شركة

ويعد المعرض الدولي للصيد والفروسية الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة وتقام نسخة 2021 من المعرض على مدى 7 أيام المرة الأولى في تاريخه، بمشاركة 680 شركة وعلامة تجارية و319 عارضاً محلياً، على مساحة 50 ألف متر مربع، وهي المساحة الأكبر في تاريخ الحدث. وإلى جانب استضافة المشاركين من حول العالم، يقدم المعرض أكثر من 90 عرضاً فنياً حياً تشمل عروض الفروسية والموسيقى والتراثية، وورش تدريب الخيول، ومزاد الهجن العربية، والرماية بالقوس والسهم من ظهر الخيل.

كما يستضيف الحدث نحو 50 ورشة عمل تعليمية تشمل 4 محاور وهي الاستدامة والصقارة والفروسية والفنون.

ويعرض أكثر من 125 فنّاناً إماراتياً وعربياً وعالمياً إبداعاتهم في قطاع الفنون والحرف اليدوية.

وقام الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أمس بزيارة إلى المعرض وجال في أجنحة عدد من الهيئات الثقافية المتخصصة في تراث الإمارات، إضافة إلى جناح انترناشونال غولدن غروب، وجناح كراكال، وجناح بينونة الوطنية لتجارة المعدات العسكرية والصيد، وعدد من الأجنحة المحلية والدولية، واستمع إلى شرح من سعيد سالم الغفلي المدير العام لبينونة الوطنية عن أحدث الابتكارات في مجال الصيد والفروسية والأسلحة والمسدسات المعروضة

رياضة الصيد

ويحتفي المعرض برياضة الصيد التقليدية وعروض الفروسية والرياضات الصحراوية والخارجية والعادات والتقاليد المتعلقة بالصيد والصحراء.

ويُقدّم جناح «صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطيور الجارحة»، هذا العام، عرضاً لعدد من المبادرات والمشاريع التي أطلقها الصندوق للحفاظ على الطيور الجارحة، وإعادة توطينها والمحافظة على أصولها الجينية، ومن أبرز هذه المشاريع مشروع معالجة البنية التحتية لشبكات البنية التحتية لشبكات الكهرباء بمنغوليا، إذ تشكل شبكة إمدادات الكهرباء بمنغوليا خطر الصعق للصقر الحر، إذ يؤدي إلى نفوق نحو 20 ألفاً من الطيور كل عام، بما في ذلك 4 آلاف صقر حر.

كما قام الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بزيارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2021، ورافقه ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، وتفقد عدداً من أجنحة المعرض، مُشيداً برسالة وأهداف الحدث في الحفاظ على الموروث الشعبي المُشترك لأبناء المنطقة.

وقال خالد جمعة سالم مدير العلاقات العامة في اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي، تلقينا دعوة من اللجنة المنظمة إلى أن نقوم بالمشاركة في هذا المعرض، واستطعنا تحضير أنفسنا لهذه المشاركة المهمة بقوة.

قيم إماراتية

وتشارك لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في الفعاليات، إذ تسلط اللجنة في مشاركتها في المعرض الضوء على الخنجر الإماراتي الذي يعد رمزاً للقيم الإماراتية الأصيلة ومن المقتنيات التراثية المهمة لدى الإماراتيين لتميزه بمواصفات فريدة من نوعها من ناحية الشكل والتصاميم الفنية الجميلة وخفة وزنها والنقوش والزخارف المستوحاة من الثقافة العربية والموروث الإماراتي العريق إذ يعد رمزاً للقوة والشهامة والعزة.

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