إطلاق شبكة خبراء وسفراء دبي للتميز الحكومي

المصدر: دبي - وام

أطلق برنامج دبي للتميز الحكومي «التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي» شبكة خبراء وسفراء دبي للتميز الحكومي خلال ورشة عمل افتراضية لأعضاء الشبكة، استمرت يومين، بهدف تعزيز التبادل المعرفي بين خبراء البرنامج العالميين في مجال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية ورأس المال البشري والابتكار، وتعزيز خبراتهم لضمان مشاركتهم الفاعلة في الدورات التقييمية المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص البرنامج على تعزيز العلاقة بين الخبراء العالميين وحرصه على تطوير المبادرات المعرفية والبرامج التدريبية المتنوعة لبناء شبكة من الخبراء الدوليين في مجال التميز الحكومي يتم الاستثمار فيها وتوظيفها في مجال التقييم ونقل وتبادل المعرفة، وبما يسهم في ترسيخ مكانة حكومة دبي الريادية في مجال التميز والابتكار.

نقلة نوعية

وأكد الدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي بهذه المناسبة دور البرنامج الأساسي في إحداث النقلة النوعية في مفهوم العمل الحكومي والتأثير الإيجابي الملحوظ على أداء الجهات الحكومية في إمارة دبي، انطلاقاً من مكانته الريادية كنموذج يحتذى في اعتماد معايير الشفافية والنزاهة في التقييم، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات المتواصلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتسريع عجلة الابتكار ودفع مسيرة التنمية، لمواكبة تطلعات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، مشيراً إلى أهمية مبادرة شبكة خبراء وسفراء دبي للتميز الحكومي في خلق قاعدة للتواصل الفكري والمعرفي وتبادل الخبرات بين الخبراء والمقيّمين.

تنمية

وقال: ينطوي تحقيق التميز في مجال العمل الحكومي على العديد من المقومات أبرزها الاستثمار في رأس المال البشري واستدامته ورفع كفاءته وإنتاجيته، باعتباره عنصراً أساسياً للتنمية الشاملة والابتكار، ومن هذا المنطلق، يركز البرنامج على تطوير الأداء الوظيفي بما يسهم في رفع مستوى أداء الجهات الحكومية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

فكرة

وجاءت فكرة إنشاء شبكة خبراء وسفراء دبي للتميز الحكومي بعد الانتهاء من الدورة التقييمية 2021، من حرص البرنامج على التواصل المستمر مع الخبراء العالميين، وبحث سبل الاستفادة من المعارف وأفضل الممارسات بمختلف الدول المتقدمة. وفي المرحلة الأولى من المشروع تم تحديد فريقين، هما: فريق الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية وفريق رأس المال البشري والابتكار بقيادة سفراء من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، على أن تشمل باقي المراحل مجالات أخرى لتبادل المعرفة مثل الحكومة والإدارة المالية وغيرها من مجالات منظومة التميز الحكومي.

مشاركة

وأعرب صباح الشامسي مدير إدارة الخدمات المؤسسية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأحد سفراء الشبكة والخبراء المشاركين في عملية التقييم، عن سعادته بالانضمام إلى شبكة خبراء وسفراء دبي للتميز الحكومي، مؤكداً حرصه الدائم على المشاركة بالأفكار والمقترحات التي من شأنها دفع جهود برنامج دبي للتميز الحكومي لتحقيق مساعي حكومة دبي دوماً لتعزيز استباقيتها وريادتها في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التميز الحكومي، مشيراً إلى الاستفادة التي حققها من مشاركته في ورشة العمل والتواصل المعرفي مع الخبراء الدوليين في مجال التميز الحكومي، حيث أتاحت هذه المشاركة التعرف على أفكار ونماذج مختلفة وأحدث الابتكارات والممارسات والخدمات الرقمية التي تسهم في ترسيخ مسيرة العمل الحكومي نحو آفاق جديدة.

مبادرات

تأتي الورشة في إطار فعاليات مركز المعرفة والابتكار، إحدى مبادرات برنامج دبي للتميز الحكومي، والرامية إلى تأسيس منصة عالمية من الخبراء والمقيمين بهدف نقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية للجهات الحكومية.

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