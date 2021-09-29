«آمنون حيث أنتم» مبادرة مجتمعية لـ«إسعاف دبي» تستهدف مرتادي الشواطئ

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة مجتمعية توعوية بالتنسيق مع «p &o» و«دبي القابضة» تحت عنوان «آمنون حيث أنتم» استهدفت أصحاب اليخوت ومرتادي الشاطئ في منطقة القناة المائية، إذ قام طاقم الإسعاف البحري والمستجيب البحري السريع التابع لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بتوزيع حقائب للإسعافات الأولية على مرتادي الشواطئ وأصحاب القوارب واليخوت التجارية والشخصية والجمهور.

مبادرة

وتأتي المبادرة من منطلق حرص المؤسسة على توعية الجمهور بإجراءات الوقاية والرعاية الأولية وأهمية التعامل مع الحالات الطارئة. وفي هذا السياق قال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: وجهنا بتنفيذ مبادرة لتوزيع حقائب إسعافات أولية لمرتادي الشواطئ وأصحاب القوارب واليخوت بهدف طمأنتهم أن فرقنا الإسعافية موجودة حيثما كانوا وأن رجال الإسعاف متأهبون سواء في البر أو الجو أو البحر، إذ إن قواربنا الإسعافية متأهبة وطاقمنا في الإسعاف البحري مؤهل للتعامل مع أصعب الحالات وفي أقسى الظروف لتقديم خدمات الإسعاف الطارئ وعلاج المرضى والمصابين والغرقى على المسطحات المائية وتفادي تفاقم حالاتهم.

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