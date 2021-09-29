«قضاء أبوظبي»: ملتزمون بتسهيل الخدمات العدلية للمستثمرين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي التزامها باعتماد أرقى السياسات والنظم القضائية والعدلية العالمية بما يلبي متطلبات النمو الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي؛ في التعاون مع كل المؤسسات المحلية والدولية بما يساهم في جهود إمارة أبوظبي نحو تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة وترسيخ مكانتها كأحد أهم الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدائرة عن بُعد مع فريق مدينة «تعزيز الصناعية» بشركة أبوظبي للتوزيع (أدنوك)، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون بين الطرفين، والتسهيلات التي تقدمها دائرة القضاء للمستثمرين، إضافة إلى بحث إمكانية إطلاق خدمات ومبادرات مشتركة تساهم في جهود استقطاب الصناعيين للاستفادة من فرص الاستثمار في المدينة المستحدثة.

وأشارت دائرة القضاء خلال الاجتماع؛ إلى أولويتها الاستراتيجية في ضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، مؤكدة أن تحول خدماتها العدلية إلى خدمات ذكية عن بُعد ساهم في الحد من إهدار الوقت والجهد والنفقات.

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