«الباحث البيئي» خدمة مجانية تستهدف الطلاب والأكاديميين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

تستهدف خدمة الباحث البيئي التي أطلقتها حديقة الحيوانات في منطقة العين، فئة الطلاب والأكاديميين، وهي تشمل الدخول المجاني للمستهدفين لمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، وذلك بهدف تسهيل أبحاثهم في مختلف مراحلهم الدراسية. كما يحرص مركز الأبحاث على توفير بيئة تعليمية مختلفة وملهمة للمستهدفين، من خلال البحث في المراجع والمصادر الإلكترونية المتنوعة التي يضمها المركز الذي يعمل طاقم عمله باستمرار لإيجاد طرق تعليمية متجددة ومبتكرة للطلاب، من خلال الاستفادة من الكتب والمصادر المتوفرة في البحوث المدرسية والجامعية لجميع المدارس والجامعات في الدولة.

دعم

وفي هذا الإطار قالت بخيتة خميس الشامسي، مرشد ثقافي بمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، لـ«البيان»: توفر خدمة الباحث البيئي تذكرة مجانية تسمى «تذكرة الباحث البيئي» ونسعى من خلال توفيرها على تشجيع القراءة ودعم البحث الأكاديمي لجميع الطلاب والأكاديميين والباحثين عبر تسهيل زيارة مركز الأبحاث الواقع في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، لا سيما وأن مركز الأبحاث يلعب دوراً أساسياً في عالم التكنولوجيا.

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