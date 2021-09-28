محمد بن زايد يعزي هاتفياً ملك المغرب بوفاة الأميرة للا مليكة

المصدر: وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة .. قدم خلاله تعازيه وصادق مواساته في وفاة عمته الأميرة للا مليكة.

كما قدم سموه التعازي إلى الأسرة الملكية في المغرب، سائلاً المولى تعالى أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمة ومغفرته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الأسرة الملكية، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية والعمر المديد.

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