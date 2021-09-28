رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون ملك المغرب في وفاة الأميرة للا مليكة

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة في وفاة الأميرة للا مليكة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

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