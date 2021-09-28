شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للسياحة

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الشرطة السياحية احتفالاً باليوم العالمي للسياحة لزوار منطقة لامير، بحضور العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي مدير إدارة الشرطة السياحية، وعدد من ضباط وموظفي شرطة دبي، وذلك بناء على توجيهات العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.

وأكد العقيد الدكتور الكتبي أن تنظيم الفعالية يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاحتفاء باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف الـ 27 من الشهر الجاري، بهدف تعريف المجتمع بدور الشرطة السياحية والخدمات التي توفرها للسياح في إمارة دبي، إلى جانب توعيتهم بالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها من أجل إسعادهم في إمارة السعادة.

ولفت إلى أن أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للسياحية هذا العام، يأتي لتزامنه مع اقتراب افتتاح إكسبو دبي 2020، واحتضان الإمارة للعالم أجمع في بقعة واحدة، وعودة الحركة والنشاط السياحي بزخم كبير في المنطقة، مؤكداً أن الشرطة السياحية في شرطة دبي جاهزة دائماً لاستقبال زوار الإمارة، وتقديم كافة الخدمات الأمنية لهم من خلال رجال الشرطة المؤهلين، وكذلك عبر خدمة الشرطة السياحية في تطبيق شرطة دبي الذكي على الهواتف النقالة، وعبر مراكز الشرطة الذكية «SPS» المتوفرة في إمارة دبي.

عروض

وتتضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للسياحية، تقديم الفرقة الموسيقية في شرطة دبي مجموعة من العروض والمعزوفات في منطقة لامير، والتي نالت استحسان الجمهور، في حين شاركت الدوريات الأمنية السياحية الفارهة في تسويق خدمات شرطة دبي الذكية، وصفحة الشرطة السياحية على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والتي تُمكن جميع السياح من تقديم الاستفسارات والرد عليهم.

كما التقط زوار منطقة لامير صوراً تذكارية مع الدوريات الفارهة، واطلعوا على محتوياتها من أحدث التقنيات الذكية.

كما تضمنت الفعاليات تقديم عروض للكلاب البوليسية لشرطة دبي، وشرطة الخيالة، وفرقة الدراجات الهوائية، فيما أقدم المتطوعون في شرطة دبي على توزيع الهدايا التذكارية على الجمهور، إلى جانب تسليمهم بطاقة «قصة سائح في دبي» التي تحتوي على رمز «QR»، والتي توصلهم مباشرة لمشاهدة فيلم قصير عن زيارة إمارة دبي والخدمات التي توفرها الشرطة السياحية.

وفي ختام الفعالية، ثمن العقيد الدكتور الكتبي جهود كافة المشاركين في إنجاح فعالية اليوم العالمي للسياحة، وحرصهم على إسعاد زوار إمارة دبي، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون الوثيق بين شرطة دبي وإدارة منطقة لامير.

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