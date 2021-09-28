شرطة أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للسياحة

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي بيوم السياحة العالمي الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام بالتعاون والتنسيق مع شركة مدن العقارية وإدارة الجيمي مول والبوادي مول. جاء ذلك تعزيزاً لقيمة السياحة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، ولثقة ورضا السياح والجمهور من خلال تقديم أفضل الخدمات في مجتمع ينعم بالأمن والأمان.

وأقيمت الفعاليات في أبوظبي والعين. واشتملت على معرض توعية في بوادي مول والجيمي مول بمشاركة مديرية شرطة العين بهدف تعزيز دور الشرطة السياحية في ضمان توفير بيئة سياحية آمنة. وتم توزيع الهدايا بمشاركة دورية السعادة وتقديم النصح والإرشاد للسياح والزوار بأهم قوانين إمارة أبوظبي عن طريق توزيع الكتيبات الإرشادية بعدة لغات وعرض مواد فيلمية على الشاشات حول الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والتعريف بدور الشرطة السياحية.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على توفير بيئة سياحية آمنة مستدامة، والمحافظة على المرافق السياحية والإرث الحضاري والثقافي والتاريخي للدولة وتقديم الخدمات المتميزة للسياح، وضمان أمنهم وسلامتهم، وتشجيعهم على الاستمتاع ببيئة الإمارات الحضارية والسياحية.

وأكد الاهتمام بتنفيذ أنشطة توعية للسياح وإرشادهم حول الالتزام بالقوانين واحترام عادات وتقاليد الإمارات، وتعريفهم بالأماكن السياحية وتعليمات ارتياد الشواطئ والتنقل بسيارات الأجرة وشروط قيادة المركبات وطرائق الاتصال بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة.

ويضم قسم الشرطة السياحية نخبة من الكوادر المؤهلة للتعامل بحرفية مع السيّاح، وتم إلحاقهم بدورات متخصصة في مجال الأمن السياحي، وتجيد العناصر البشرية «الإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والفلبينية، والأوردو والفارسية» وغيرها من اللغات.

وعززت الشرطة السياحية جهودها في توسيع دائرة التعريف بمهامها التي تخدم قطاع السياحة، سعياً إلى جعل أبوظبي بيئة جاذبة للسياحة، ما يعكس صورة الإمارات بلداً آمناً ومناسباً للسياحة. وهناك 8 منصات توعية موزعة في أماكن سياحية بأبوظبي لتثقيف الجمهور، ولا سيما السياح، بالمهام والخدمات الحضارية التي تقدمها الشرطة السياحية من خلال فريق عمل مؤهل؛ بهدف تحسين الخدمات الأمنية، وتهيئة جميع سبل الراحة للزوار، والحفاظ على أمن المجتمع بطريقة تعزز الثقة بالمؤسسة الشرطية.

وتعمل دوريات قسم الشرطة السياحية وفق منظومة عمل موحدة تستهدف الجوانب التثقيفية والأمنية والوقائية على صعيد مكافحة الجريمة، إذ تجوب أماكن الفعاليات السياحية لتعزيز العلاقة المجتمعية، وتقوم في الوقت نفسه بتأمين المواقع.

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