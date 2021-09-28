ورشة توعوية لتعريف منتسبي الخدمة الوطنية بقانون دبي للتطوع

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة توعوية لمنتسبي برنامج الخدمة الوطنية بالتعاون مع إكسبو 2020، أقيمت في معسكر الخدمة في منطقة جبل علي، وذلك لتعريف المشاركين بقانون دبي للتطوع وببرنامج دبي للتطوع التابع لهيئة تنمية المجتمع والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص بالبرنامج، وذلك لإتاحة المجال لهم للمشاركة في الفرص التطوعية الواعدة التي سترافق فعاليات إكسبو 2020 التي تستمر 6 أشهر.

وحضر الورشة التي أقيمت على مرحلتين، نحو 500 من منتسبي الخدمة الوطنية، إذ تم فيها بحث أهمية المشاركة التطوعية للأفراد في خدمة المجتمع، وأثر التطوع في الفرد من ناحية تطوير مهاراته وخبراته الحيوية وتعرفه إلى القطاعات المختلفة واحتياجات سوق العمل.

وأشار حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع إلى أهمية نشر ثقافة التطوع بين الشباب واستقطابهم للتعرف إلى أهمية العمل التطوعي وأهمية دورهم كأفراد ومجموعات في خدمة المجتمع وتعزيز اقتصاده الوطني وتكافله الاجتماعي.

وقال ابن حريز إن العمل التطوعي يشكل أحد أهم روافد التنمية في أكثر المجتمعات تقدماً وفي دولة الإمارات يشكل الشباب الجزء الأكبر من تعداد السكان وهو ما يؤهلهم ليكونوا قوة مؤثرة وداعماً لا يستهان به في دفع عجلة التطور والتنمية بمشاركاتهم التطوعية. مؤكداً أن حدثاً عالمياً بحجم إكسبو يقام في الشرق الأوسط المرة الأولى، سيفتح المجال أمام المتطوعين لاكتساب مهارات واسعة في مجالات مختلفة.

وقال: نعمل على التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبرى في الدولة للتعريف بقانون تنظيم العمل التطوعي وبرنامج دبي للتطوع في إمارة دبي والذي منح المتطوعين والجهات التطوعية مرجعية قانونية تحفظ حقوقهم وتضمن سير العمل التطوعي وفق منهجية سليمة تنصب في مصلحة الجميع. ونتوقع أن تساهم توعية منتسبي الخدمة الوطنية بقانون دبي للتطوع في استقطاب أعداد كبيرة منهم للمشاركة في الفرص التطوعية المصاحبة لإكسبو وتبني ثقافة التطوع بشكل مستمر في المستقبل.

ويوفر برنامج دبي للتطوع إمكان التسجيل للشركات لعرض فرصها التطوعية وطلب متطوعين وفق مواصفات تناسب هذه الفرص، واحتساب ساعات التطوع والوفر المالي كما يتيح للمتطوعين إمكان التعرف إلى الفرص والتقدم للمشاركة في الفرص المناسبة لهم والحصول على التدريبات المناسبة للقيام بالمهام التطوعية المطلوبة. ويمكن للراغبين في التعرف إلى البرنامج أو التسجيل فيه، تحميل تطبيق Dubai Volunteer من منصة جوجل بلاي أو أبل ستور، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج https://www.cda.gov.ae/DubaiVolunteer/#/.

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