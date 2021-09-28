شرطة عجمان تلبي أمنية أطفال بجولة في دورية

المصدر: عجمان - البيان

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان أمنية أطفال عائلة من الجنسية السورية بجولة في دورية شرطة عجمان.

وكانت شرطة عجمان تلقت طلباً من أب الأطفال الثلاثة رحاب وعبدالله وفارس عبر حساب انستغرام شرطة عجمان، موضحة أمنيتها الخروج بجولة في دورية الشرطة في إمارة عجمان والتقاط الصور مع دورية وعناصر الشرطة.

وعليه تواصل قسم الإعلام والعلاقات العامة مع والد الأطفال الثلاثة لتلبية رغبتهم في تنظيم جولة في دورية الشرطة في أهم المناطق السياحية في إمارة عجمان، برفقة عناصر الشرطة وتعرفوا إلى أحدث مميزات الدورية الذكية والمهام التي يقوم بها رجال الشرطة لحفظ الأمن والأمان، وقدمت الشرطة لهم هدايا تذكارية وسط أجواء من السعادة والبهجة.

من جانبه، عبر الأب وأطفاله عن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة الطيبة، وقدموا جزيل شكرهم وامتنانهم لشرطة عجمان على الجولة الرائعة وتحقيق أمنية الطفلتين.

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