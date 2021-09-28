تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: البيان

أكد الدكتور طاهر البريك العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات لا تزال في صدارة الدول الأكثر تطعيماً لجرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد19، وفقاً لموقع Our World in Data.

وأوضح د. العامري أننا اليوم أمام مرحلة تاريخية جديدة، وعلى مسافة يومين لافتتاح أضخم حدث عالمي، إكسبو 2020 دبي. ونتوجه بالتهنئة لدولة الإمارات قيادة وشعباً لهذا الإنجاز العظيم، ما يدل على جاهزية الدولة لاستضافة مختلف الفعاليات والأحداث الاقتصادية والاجتماعية، بأفضل الممارسات التي تعزز الصحة العامة. ومتابعة قيادتنا الرشيدة الحثيثة تؤكد على جاهزية منظومة الدولة في إدارة الفعاليات العالمية الكبرى التي من شأنها أن تضمن أعلى مستويات الحماية والسلامة لجميع الزوار والسياح.

وأكد العامري أن الحفاظ على مكتسبات الدولة واجب وطني يقع على عاتقنا جميعاً، وسيسهم التكامل المجتمعي في هذه المرحلة بصورة كبيرة لنعود إلى حياتنا الطبيعية الجديدة. وأضاف: "نوصيكم باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مع إجراء الفحوصات الدورية، والحصول على اللقاح. ونثق بمدى وعي مجتمع دولة الإمارات والتزامه بتطبيق كافة البروتوكولات الوطنية والمحلية المعلن عنها، الأمر الذي انعكس على منجزات الدولة خلال الفترة الراهنة".

وحرص القطاع الصحي على توفير مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي تتسم بأمانها وسلامتها على جميع الفئات المستهدفة من المجتمع.

فريق وطني

ولتعزيز مفهوم اللقاح ومأمونيته، قال د. العامري إنه تم تشكيل فريق وطني متخصص للإشراف على كافة الدراسات والأبحاث المرتبطة بلقاحات كوفيد19، سواء كانت من المنظمات الصحية الدولية أو المقامة في الدولة.

كما قامت الدولة بحملة وطنية تعزز من أهمية الحصول على اللقاح بهدف رفع المناعة المجتمعية للعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة، من خلال توفير مراكز اللقاح بمختلف مناطق الدولة مجانا لجميع فئات المجتمع المستهدفة. ومن خلال المنصات الرسمية، يتم إيصال كافة المعلومات المتعلقة بالجائحة، والبروتوكولات بالإضافة إلى التطعيمات وغيرها من الموضوعات التي تهم مجتمع دولة الإمارات.

سلوك غير مقبول

وفي إطار الجهود المتعلقة بمكافحة جائحة كوفيد19، أكد د. العامري التزام دولة الإمارات بنهج الشفافية والنزاهة لتوفير كافة المعلومات عبر المنصات الرسمية من أبرزها الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات، والوسائل الإعلامية الرسمية. ونشر الشائعات والمعلومات المضللة سلوك غير مقبول، الأمر الذي قد يؤثر على جهود الدولة في مرحلة التعافي بمختلف القطاعات.

ولاتزال جهود الدولة لمكافحة كوفيد19 لا تزال مستمرة من خلال تفعيل لجان وفرق من مختلف القطاعات تتسم بالتكامل والتناغم حتى نضمن صحة وسلامة الجميع وخاصة مع دخولنا موسم الفعاليات والأحداث الكبرى.

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