النيابة العامة للإمارات توضح عقوبة الإخلال بمقام قاض أو عضو نيابة عامة

المصدر: وام

أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة الإخلال بمقام قاض أو عضو نيابة عامة.

وأشارت النيابة العامة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقا للمادة 262 مِن قانون العقوبات الاتحادي فانه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة في شأن أية دعوى أو بمناسبتها.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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