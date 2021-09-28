حاكم الشارقة يوجه باعتماد 17 ألفاً و500 درهم راتباً لجميع العاملين بالشرطة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتطبيق مبادرة ( مشروع سلطان للعيش الكريم ) باعتماد الحد الأدنى لرواتب جميع العاملين في شرطة الشارقة من المواطنين بما يتماشى مع مبادرة سموه بالعيش الكريم بألا يقل راتب المواطن العامل في القيادة العامة لشرطة الشارقة في أي قسم كان وفي أي دائرة كانت عن 17 ألفاً و500 درهم ، وهو الحد الأدنى لمتطلبات العيش الكريم حتى توفر المتطلبات الأساسية للموظفين.



وأعلن سموه ذلك ظهر اليوم من خلال برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة .

من جهته رفع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان الى صاحب السمو الشيخ الدكتور ‏سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ‏على عطائه المتواصل الذي لا حدود له لشرطة الشارقة، واهتمامه وحرصه على شؤون أبنائه العاملين والمتقاعدين من منتسبي الشرطة، وحرص سموه على توفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال مكرماته السخية والمتواصلة التي تسعدهم، لافتا إلى أنه سوف يتم تنفيذ ذلك الأمر مباشرة بالتعاون مع الجهات المختصة في الامارة .

وقال عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة إن هذا القرار الذي أثلج الصدور وأفرح القلوب سينعكس و بصورة مباشرة على حياة كافة العاملين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة .

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