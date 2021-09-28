"وام" و "الاتحادية للشباب" و"مركز الشباب العربي" تتعاون لتطوير المواهب الإعلامية الشابة

المصدر: وام

وقعت وكالة أنباء الإمارات / وام / اليوم مذكرة تفاهم مع مركز الشباب العربي التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب لتمكين المواهب والكفاءات الإعلامية العربية الشابة في إكسبو 2020 دبي ضمن جناح الشباب في الحدث العالمي الذي يستقبل ملايين المشاركين والزوار من أكثر من 190 دولة على أرض دولة الإمارات طيلة فترة انعقاد "إكسبو 2020 دبي" من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.

وتسهم الشراكة - التي تم توقيعها خلال مشاركة وكالة أنباء الإمارات / وام / في أعمال النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للإتصال الحكومي في مركز اكسبو الشارقة - في إبراز قصة الإنسان الإماراتي والنموذج والتجربة الإماراتية الرائدة في تمكين الشباب وذلك ضمن جناح الشباب في إكسبو 2020 دبي من خلال مواهب إعلامية عربية من الشباب الأكفاء الذين أسس العديد منهم مشاريعهم الإعلامية والإبداعية الخاصة فيما التحق عدد منهم بمؤسسات إعلامية عربية مرموقة ومواقع اتصال وإعلام مميزة في العديد من المؤسسات.

وقع مذكرة التفاهم المشتركة كل من سعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي وسعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويأخذ هذا التعاون النوعي المواهب الإعلامية الشابة من منصة جناح الشباب في "إكسبو 2020 دبي" إلى مستوى جديد من العمل الإعلامي بالاستفادة من الشراكة بين مركز الشباب العربي والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وكالة أنباء الإمارات / وام / لتمكين المواهب الإعلامية وإشراكها وربطها من أجل سرد قصص شبابية عالمية من ميدان "إكسبو 2020 دبي"؛ الحدث العالمي الأبرز في دولة الإمارات.

ومن "جناح الشباب" في إكسبو 2020 دبي الذي يتم تصميمه وتشغيله بالكامل من قبل الشباب ليكون منصة لكافة المبادرات والمشاريع المرتبطة بإشراك وتمكين الشباب في العالم والاحتفاء بتجاربهم ومساهماتهم .. يقدم التعاون المشترك بين الجهات الثلاث في المعرض العالمي الأبرز على أرض الإمارات مواهب شابة عربية واعدة تعرض قصصاً شبابية عالمية ملهمة تحاكي في نجاحاتها وطموحاتها رسالة إكسبو 2020 دبي الهادفة إلى تعزيز تواصل العقول وصناعة المستقبل.

ويعمل جناح الشباب على احتضان المواهب الإعلامية المشاركة في المبادرة وتكليفهم بمهام فعلية لصناعة نتاج إعلامي إبداعي من "إكسبو 2020 دبي" إلى العالم ليستفيدوا من تواجدهم في هذا المحفل الدولي ويساهموا في إبراز قصص الشباب من "جناح الشباب" في إكسبو 2020 دبي حيث سيكون لهم مكاتبهم في مركز إعلامي خاص في "جناح الشباب" للتركيز على القصص الإنسانية والأفراد ونقل التجارب الملهمة للعالم بأكثر من لغة عالمية بما يعكس كفاءات المشاركين.

وبموجب مذكرة التفاهم يتم انتداب 15 شابا وشابة من النسخة الرابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة لصناعة قصص إعلامية إبداعية من قلب "إكسبو 2020 دبي" تلهم الزوار من المنطقة والعالم وتحتفي بتواصل العقول وصناعة المستقبل وتبادل الأفكار والرؤى من مختلف أنحاء العالم لابتكار حلول أفضل للإنسانية في مختلف مجالات الحياة.

وتحت مسمى "شبكة الإعلاميين الشباب لإكسبو" يتم اختيار 15 شاباً وشابة للعمل على الأرض في إكسبو 2020 دبي بواقع 5 إعلاميين كل شهرين طيلة مدة الحدث العالمي وتمنحهم وكالة أنباء الإمارات بموجب هذه الشراكة عقود عمل خاصة بفترة انتدابهم إلى "إكسبو".

وتحدد مبادرة "شبكة الإعلاميين الشباب لإكسبو" سلسلة مهام نوعية تعزز المهارات الإعلامية والعملية لدى الشباب المشاركين بما في ذلك إعداد التقارير وتغطية الفعاليات وإنتاج الفيديوهات والتصوير.

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي : للإعلام دور رئيس في التعريف بتطلعات الإنسان ومنجزات المجتمعات والأمم وبأولويات وطموحات الأفراد والمجموعات لا سيما الشباب ونحن محظوظون بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي لجهود ومبادرات "جناح الشباب" في "إكسبو 2020 دبي" ولهذا التعاون الجديد مع وكالة أنباء الإمارات.

وأضافت معاليها : تواجد مواهب إعلامية شابة في الميدان في الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي" يساهم في تقديم القصص الشبابية الملهمة وتسليط الضوء على القضايا التي تهم الشباب وتصنع مستقبله وهذه فرصة ذهبية للوصول مباشرة إلى قصص حية من مختلف أنحاء العالم ضمن "جناح الشباب" في إكسبو 2020 دبي الذي يشكل جسراً لتواصل العقول وصناعة المستقبل، في إطار الحرص على إشراك الشباب في هذا المسار الواعد.

وقال سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات : تمثل المهنية والاحترافية الركيزة الأساسية التي يتوجب على كافة الكفاءات الإعلامية الشابة الإنطلاق منها في عالم أصبح فيه تحرّي الدقة والموضوعية والإبداع في إنجاز الأخبار والقصص الصحفية ضرورة أكثر من أي وقت.

وأضاف سعادته أن التعاون مع مركز الشباب العربي ضمن برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة يأتي في إطار التزام الوكالة بتعزيز الممارسات المهنية والاحترافية والإبداعية في القطاع الإعلامي لنقل صورة الواقع بأدوات الإعلام السائد والجديد إلى جانب التركيز على الجانب الإنساني في قصص الأفراد والمجتمعات والاستفادة من أحدث تطبيقات التكنولوجيا والإعلام الجديد لنقل رسالة الشباب في المنطقة إلى العالم ومخاطبته بلغة إعلامية إيجابية واضحة.

من جهته قال سعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي : يمنح جناح الشباب في "إكسبو 2020 دبي" الحدث العالمي الأبرز الذي تستضيفه دولة الإمارات منصة مفتوحة على آلاف القصص الشبابية الملهمة من أكثر من 190 دولة مشاركة لتشكل مادة لإبداعاتهم وتغطياتهم الإعلامية ضمن نافذة إبداعية مفتوحة على العالم.

وأضاف النظري : تأتي مبادرة "شبكة الإعلاميين الشباب لإكسبو" في إطار التزام مركز الشباب العربي بتمكين المواهب الشابة لا بالمهارات والمعارف التقنية والتخصصية وحسب بل بالتجارب العملية والخبرات الملموسة أيضاً لإعداد قيادات عربية شابة في مختلف تخصصات الإعلام وصناعة المحتوى المتميز.

وتشكل المبادرة فرصة لإشراك الشباب الموهوبين كصانعي محتوى إعلامي يقدمون تغطيات متميزة على مدى ستة أشهر لأهم حدث عالمي على أرض الإمارات بما يبرز دور الشباب ويعزز مساهماتهم في إنتاج محتوى وتغطية شبابية ومبدعة ومتجددة لإكسبو.

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