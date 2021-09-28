مواطنون:الإماراتي في طليعة اهتمامات الحكومة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد، شيرين فاروق، نورا الأمير

أكد مواطنون أن تخصيص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكثر من 4000 قطعة أرض ومسكن بإجمالي 5.2 مليارات درهم، كمرحلة أولى من برنامج إسكان المواطنين بإمارة دبي، ورفع قيمة القرض السكني لتصل إلى مليون درهم من دون فوائد للفئات المستحقة، يأتي في سياق توشح الإمارات بإنجازات عملاقة عنوانها العريض إنسان هذه الأرض، لافتين إلى أن القيادة الحكيمة منذ تأسيس دولة الاتحاد أولت مواطنيها أهمية خاصة، وعليه انطلقت كافة المشاريع والبرامج التطويرية والتنموية.

واعتبروا القرارات برهاناً على أن ابن الوطن في طليعة الاهتمامات الحكومية ومحور اهتمامها. وقال خالد سويكت الهاجري مدير قسم رقابة الفعاليات الترويجية في اقتصادية دبي، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستسهم بشكل أساسي في رفع مستوى المعيشة للأسرة الإماراتية، وتمكينها من مواجهة أعباء الحياة.

سلسلة

بدوره أكد محمد إبراهيم البلوشي أن مكرمة سموه ليست مفاجأة فهي واحدة من سلسلة مبادرات هدفها توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا ديدن القيادة الحكيمة ونهجها الذي لا تحيد عنه، فالوطن يكبر ويزهو بحكامه القريبين من شعبهم والقرار تعبير حي عن عمق التواصل الذي يربط القيادة الحكيمة بالمواطن في نموذج عز وجودة عالمياً.

وقالت منال الجوهري إن توفير 4000 قطعة أرض لإسكان المواطنين، ورفع قيمة القرض السكني من 750 ألفاً لمليون درهم يصب في تعزيز استقرار المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة وتحقيق السعادة لهم بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والأمن الاجتماعي، التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها.

وأكد جاسم محمد أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تؤكد حرص سموه على إسعاد المواطنين وتوفير كل سبل الراحة لهم.

ولفت إلى أن توجيهات سموه ومتابعته التنفيذ يجعلنا نحن أبناء هذا الوطن نفخر به كقائد وأب عظيم.

ومن جانبها تقدمت فاطمة سالم آل محسن بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على قراراته التي أثلجت الصدور ومنحت المواطنين سعادة إضافية داخل دولتنا الحبيبة.

وأكدت آل محسن أن القرارات تعكس حرص سموه على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات الدولة.

دعم

وقال عمر السقاف، موظف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن قرارات سموه تجسيد لرؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل للمواطنين لتوفير السكن الملائم لهم والعيش الكريم، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي ضمن نهج حكيم يستند إلى الاهتمام بالإنسان والاستثمار في طاقاته وتقديم كل الخدمات التي من شأنها إسعاده، حيث نحظى في بلادنا بقيادة تضع المواطن أولوية.

وأشار عيسى علي رضا إلى أن أهمية هذه الخطوة تتزامن مع بدء استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً المقبلة، ومواصلة القيادة الرشيدة مساعيها الدؤوبة للارتقاء بالحياة الكريمة لمواطني إمارة دبي، ووضعهم في منظومة متكاملة من الرفاهية.

وأشاد عيسى المير موظف في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مؤكداً أنها تسهم في الحفاظ على استقرار نسيج المجتمع الإماراتي متمثلاً بالأسرة الإماراتية، والحرص على توفير سبل العيش الكريم والحفاظ عليها متماسكة.

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