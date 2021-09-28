الاعتماد يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص 4000 قطعة أرض ومسكن، ورفع قيمة القرض السكني لتصل إلى مليون درهم، يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتسريع بناء المنازل، وتخفيف الأعباء المالية على الشباب، وتمكينهم من التخطيط الأفضل لمستقبل حياتهم. وقال معاليه: «القيادة الرشيدة تضع سعادة المواطنين واستقرارهم وراحتهم، على قمة أولوياتها، وتسخر كافة الإمكانيات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين».

من جانبه ثمّن عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، برفع قيمة القرض السكني للمواطنين، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس مدى حرص سموه على إقرار كافة الضمانات التي تكفل للمواطن وأسرته كل مقومات الاستقرار النفسي والاجتماعي، في حين يأتي المسكن الملائم الذي يضمن للأسرة الإماراتية الحياة الكريمة، في مقدمة الأولويات التي يوليها سموه جل اهتمامه، وهو ما يتضح في توجيهات سموه برفع قيمة القرض السكني.

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