أعضاء في الوطني: القيادة تضع المواطن أولاً في قراراتها

المصدر: استطلاع : نورا الأمير

أشاد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله بتخصيص أكثر من 4000 قطعة أرض ومسكن، بإجمالي 5.2 مليارات درهم، كمرحلة أولى من برنامج إسكان المواطنين بإمارة دبي، ورفع قيمة القرض السكني، لتصل إلى مليون درهم، من دون فوائد، للفئات المستحقة،، معربين عن فخرهم واعتزازهم بالقيادة الرشيدة التي تضع المواطن أولاً في قراراتها ومبادراتها، وتحرص على تلمس احتياجاته وتلبيتها، وقالوا القرار من شأنه تحقيق الاستقرار الأسري وتكوين عائلات مستقرة ومتماسكة.

وقالت عائشة الملا إن هذه المبادرة ليست بغريبة على قيادتنا الرشيدة، فالمواطن دوماً في قلب المشاريع والبرامج واستقرار وسعادة الأسرة الإماراتية منهج عمل لدى الحكومة، مشيرة إلى أن توفير المساكن يعد أولوية في ظل الاهتمام بقطاع الإسكان والدعم غير المحدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مضيفة أن سموه وضع نصب عينيه رفع مكانة الدولة في الصعد كافة، فعمل على تلمس احتياجات أبناء وطنه والعمل على توفيرها فوراً.

بدوره أكد أسامة الشعفار أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، برفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم، يأتي في سياق حرص سموه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز سعادتهم، باعتبار هذا الهدف في مقدمة أهداف القيادة الرشيدة، التي تعي أن الدولة مسؤولة عن تأمين متطلبات الحياة الكريمة لأبنائها، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ أواصر العلاقات الأسرية، ما يساهم في تعزيز عجلة التنمية.

من جانبها ذكرت صابرين اليماحي أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تصب في مصلحة المواطن واستقراره أسرياً وتقديراً للحالة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار البناء، مؤكدة أن سموه قريب من شعبه دوماً، ملم باحتياجاتهم وميسر لجميع أمورهم، مبدية تفاؤلها بالقرارات كافة التي تم اتخاذها في قطاع الإسكان وهو ما تمخض عنه هذا القرار.

وعدّت سارة فلكناز قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دعماً لافتاً وكبيراً للمواطنين، ودافعاً قوياً ومساهماً رئيساً في تحقيق الاستقرار الأسري وخلق أسر مستقرة ومتماسكة، كما تساعد الشباب على الزواج والاستقرار وبناء أسر من دون وجود عوائق أو عقبات تواجههم للحصول على مسكن ملائم.

وقال ضرار بالهول الفلاسي عهدنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادراته الخلاقة التي ترتقي بالوطن والمواطن، وما اعتماد سموه رفع قيمة القرض السكني للمواطنين في دبي إلى مليون درهم إنما هو مبادرة جديدة ضمن مبادرات سبقتها تضع دبي ومواطنيها على مشارف مستقبل جديد فيه من التقدم والرقي والاستقرار المجتمعي.

وأضاف قيادتنا تضع نصب عينيها الاستقرار الأسري والمجتمعي للمواطنين إذ تأتي تلك المبادرات لتلبي احتياجات السوق وتوفر للمواطن بيئة جيدة لبناء منزله بأعلى المعايير، تلك الخطوة تدل دلالة واضحة على متابعة القيادة الرشيدة لمواطنيها واهتمامها بأدق التفاصيل التي فيها من الراحة والاستقرار الأسري والمجتمعي.

وقالت جميلة المهيري إن هذه القرارات ليست غريبة على قيادتنا الحكيمة فمثلهم على دراية أن الغذاء والمسكن أهم مقومات العيش الكريم لأي إنسان، وباطمئنان المواطن لتوفرها ينطلق للسعي والتعمير والمشاركة في ازدهار وتقدم الدولة. وأضافت منذ نعومة أظفارنا ونحن نرى الحرص على توفير المسكن المجاني للمواطن، ونسمع توجيهات القيادة بتوفير كل سبل العيش الرغيد المرفه للمواطنين، مما كان له الأثر في إسعاد المواطنين وتصنيفهم بأنهم أسعد شعوب الأرض، وهذا ما حفز المواطن الإماراتي فانطلق للمريخ من خلال مسبار الأمل، وانطلق للفضاء للقيام بمهام علمية تخدم الإنسانية.

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