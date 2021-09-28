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    هنأ قاديروف هاتفياً بفوزه في الانتخابات الرئاسية

    محمد بن زايد يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون

    المصدر:
    • أبوظبي ــ وام
    التاريخ:

    هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هاتفياً، رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الشيشان.

    من جهة ثانية، بحث سموه مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في العراق، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون، وذلك خلال استقبال سموه له في قصر الشاطئ، أمس.

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