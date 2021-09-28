محمد بن زايد يبحث مع رئيس النواب العراقي تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي ــ وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هاتفياً، رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الشيشان.

من جهة ثانية، بحث سموه مع محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب في العراق، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون، وذلك خلال استقبال سموه له في قصر الشاطئ، أمس.

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محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي

محمد بن زايد يهنئ هاتفياً رمضان قاديروف بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الشيشان الروسية

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