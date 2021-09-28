نهيان بن مبارك: وثيقة الأخوة الإنسانية أهم المخرجات التاريخية للحوار والتعاون المشترك

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في مقر الوزارة بأبوظبي المونسينيور دكتور يوأنس لحظي جيد السكرتير الشخصي السابق للبابا فرنسيس عضو لجنة الأخوة الإنسانية.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالسكرتير الشخصي السابق للبابا فرنسيس مشيداً بدوره في الإعداد لوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في أبوظبي والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف بين الشعوب. وأكد معاليه أن وثيقة الأخوة الإنسانية تشكل أحد أهم المخرجات التاريخية للحوار والتعاون المشترك لنشر قيم ومبادئ السلام على مستوى العالم والتي تجسد مبادئ الإمارات الراسخة التي انطلقت منها في علاقاتها بدول العالم أجمع.

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