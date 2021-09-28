ولي عهد عجمان يبحث التعاون مع سفيري عمان وموريتانيا

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في مكتبه بديوان الحاكم أمس الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالسفير العماني، وقال إن العلاقات الإماراتية العمانية تزداد صلابة وتطوراً في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين بما يحقق تطلعات شعبيهما.

وأكد سموه رسوخ العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان والمستندة إلى روابط تاريخية تجمعها صلة القربى والدم واتساق الرؤى، مشيداً بدور السفير العماني في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وتوطيدها في مختلف المجالات، وتمنى للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى الدولة.

وتقدم السفير العماني بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على تسهيل مهامه الدبلوماسية وتعاونهما في سبيل توطيد العلاقات في شتى الميادين، مشيداً بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الإمارات عامة وعجمان خاصة في مختلف القطاعات.

موريتانيا

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي محمد محمد راره سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير الموريتاني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة. وبحث سموه والسفير خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

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