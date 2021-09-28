حمدان بن زايد يطلع على مبادرات «الهلال» للاجئي الروهينغا

المصدر: أبوظبي-وام

أجرى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اتصالاً هاتفياً برئيس وفد الهيئة سلطان الدرمكي الموجود حالياً في منطقة كوكس بازار لافتتاح المرحلة الثانية من المشاريع الخدمية التي تنفذها الهيئة لصالح اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش، ومتابعة سير العمل في عدد من المشاريع الأخرى التنموية التي تنفذها الهيئة لتحسين حياة اللاجئين وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروف اللجوء الصعبة، إلى جانب الإشراف على تقديم المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية للاجئين.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على مبادرات الهيئة في المجالات الإنسانية في بنغلاديش والجهود المبذولة لتعزيز استجابة الهيئة تجاه الأوضاع هناك. ووجه سموه بتوفير المزيد من الاحتياجات للاجئين الروهينغا في مخيمات بنغلاديش، وتلمس أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم في ظروفهم الراهنة.

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