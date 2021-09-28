تعاون بين «محمد بن راشد للوقف» و«التنظيم العقاري»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، ملتقى ضم شركات تطوير عقاري كبرى، لبحث سبل التعاون في إطلاق مشاريع وقفية مبتكرة تخدم الإنسانية بالتزامن مع مشاريع الخمسين التي أطلقتها الحكومة.

حضر اللقاء علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، ومروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وخالد بن ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وزينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

وشارك في الملتقى شركات عقارية كبرى من بينها شركتا إعمار ونخيل وتم الاتفاق على التعاون لإطلاق أوقاف مبتكرة، كما بحث اللقاء آليات المشاركة في المشروعات الوقفية من خلال طرح عدة أفكار بما فيها تعريف سكان ومستثمري المنشآت العقارية بأهمية الأوقاف المبتكرة وفتح باب المشاركة أمام الجميع في هذا النوع من المشروعات التي تهدف إلى خدمة الفرد والمجتمع.

وأثنى علي المطوع على تعاون مؤسسة التنظيم العقاري في تنظيم اللقاء المثمر مع مختلف الشركات العقارية بدبي، متمنياً أن تترجم الأفكار البناءة التي تم طرحها خلال اللقاء لتتحقق على أرض الواقع كمشروعات وقفية ناجحة تخدم المجتمع في المستقبل القريب.

وأشار المطوع إلى أهمية المشروعات الوقفية المبتكرة كونها تقدم فرصة لمختلف المؤسسات والجهات لابتكار مشروعات وقفية تتوافق مع اختصاصها واستثماراتها، وفي الوقت ذاته يسهم في تنمية المجتمع وتمكين الفرد وتحقيق التنمية المستدامة التي تشكل الركن الأساسي في تطور المجتمعات.

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