3385 رخصة بناء في رأس الخيمة خلال 8 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشف منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، لـ «البيان»، عن إصدار 3385 رخصة بناء خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث بلغ عدد رخص البناء 1071، والتعديل والإضافة 2314 رخصة، وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للخدمات الإلكترونية في تسهيل معاملات إصدار تراخيص البناء التي طورتها بلدية رأس الخيمة، بهدف تسهيل الإجراءات، وتقليص الوقت على المواطنين والمستثمرين.

وأشار إلى أن خدمات ترخيص البناء، شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، في مجال جودة الخدمات وسرعة الإنجاز، حيث تم تحويل كافة الخدمات إلى خدمات إلكترونية، وإطلاق النافذة الموحدة لتراخيص البناء، والتي تم من خلالها الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المرتبطة بعملية ترخيص البناء، مع النظام الإلكتروني لترخيص البناء لبلدية رأس الخيمة، مثل اتصالات، والصرف الصحي، والدفاع المدني والاتحاد للكهرباء والمياه، ما قلل من خطوات عملية الترخيص، وتقليل مدة إنجاز المعاملات بشكل كبير، حيث تم اختصار الفترة الزمنية لإصدار التراخيص بنسبة 66 %، لتبلغ مدة إنجاز معاملة ترخيص البناء الجديد، 27 يوماً، مقارنة بـ 80 يوماً في عام 2019.

وأكد الزعابي، دور بلدية رأس الخيمة في متابعة ومراجعة مراحل الإنشاء، حيث تم إطلاق نظام المخالفات الإلكتروني مؤخراً، لرصد المخالفات في المواقع قيد الإنشاء، ويكمن دور البلدية، في الإشراف الهندسي على المواقع قيد الإنشاء، والتي تتمثل في الإشراف على تنفيذ العناصر الإنشائية (للقواعد والجسور الأرضية والأسقف)، ومطابقتها للرخص والمخططات المعتمدة، ويتم تقديم طلب التدقيق الإنشائي من قبل الاستشاري المشرف، من خلال البوابة الإلكترونية، والمتابعة الدورية للمواقع، لضمان الالتزام باشتراطات دائرة البلدية، ولا يتم إصدار شهادة الإنجاز للمشروع، إلا بعد التأكد من تنفيذ الموقع، بحسب الرخص والمخططات المعتمدة، واستكمال أعمال التشطيبات.

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