456 موظفاً شاباً في «محاكم دبي»

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس شباب محاكم دبي اللقاء الشبابي الأول ضمن مبادرة سلسلة لقاءات شبابية تحت شعار «نسمع صوتكم» بحضور طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، والقاضي الدكتور سعيد الشعالي الرئيس الفخري لمجلس الشباب، و54 شاباً وشابة من موظفي الدائرة، لمناقشة ما يهم الشباب وفتح قناة مباشرة ما بينهم وبين مختلف الوحدات التنظيمية المختصة لنشر المعرفة وتبادلها على نطاق أوسع والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم سعياً لتطبيق هدف محاكم دبي بتوفير بيئة عمل سعيدة إيجابية ومريحة.

وتم التطرق إلى إحصائيات شبابية، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين الشباب في محاكم دبي في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 35 سنة، 456 موظفاً من أصل تقريبي هو 1100 موظف، وبلغت نسبة الشباب الذكور 45%، وبلغت نسبة الشباب الإناث 55%، وبحسب تصنيف المسميات الوظيفية لفئة الشباب شملت 10 قضاة شباب من الهيئة القضائية، وموظفاً واحداً من الفئة القيادية «مدير إدارة»، و38 موظفاً من الفئة الإشرافية «رؤساء الأقسام، الشّعب، الوحدات»، و407 موظفين من الفئة التنفيذية باختلاف المسميات التنفيذية.

وأشار مدير عام محاكم دبي إلى كلمات من شأنها أن تساند الشباب في رحلتهم العملية والشخصية، وهي «اقرأ، تثقّف، اجتهد، ابدع، كن ذا مبدأ، شجاع، مسؤول، واعمل ضمن فريق عمل»، فأنتم الشباب أمل هذه الدائرة وأمل هذه الدولة، واستضاف اللقاء عدة وحدات تنظيمية مختصة، نقلت جهود محاكم دبي المختلفة في توفير كل ما من شأنه أن يسعد الموظفين ويوفر لهم بيئة إيجابية ومريحة، حيث استضاف مجلس الشباب محمد شريف رئيس قسم الخدمات العامة متحدثاً عن جهود توفير مبنى محكمة التمييز ومبنى المواقف، وكافة الخدمات المرافقة في المبنى من مطاعم وصالات رياضية.

ومن جانبه تطرق خالد المعصم رئيس قسم الجودة لبرامج التميز التي توفرها المحاكم لإبراز الإنجازات والجهود التي يقوم بها الموظفون وكذلك التي تؤهلهم للصعود لمنصات تميز أعلى على مستوى الحكومة.

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