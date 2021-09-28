محمد الملا: التحول الرقمي سرّع تعافي الإمارات من الجائحة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الإعلامي والكاتب الكويتي محمد الملا، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي أن جائحة كورونا أثبتت للعالم أهمية التحول الرقمي والإلكتروني للحكومات، مشيراً إلى أن الحكومات ذات الباع الطويل في إنجاز هذا التحول، مثل حكومة دولة الإمارات، كانت الأنجح والأسرع في تخطي تبعات الأزمة.

وأضاف: «إن إدارة الأزمات فن يستلزم وجود الرؤية، والرؤية تحتاج قائداً فذاً، والقائد لا بد له من الخبرة والمعرفة والقرب من الناس، وهذا ما عرفناه عن الإمارات التي يشكل فيها تلاحم القيادة والشعب حالة فريدة، أثبتت قدرتها مراراً على تجاوز التحديات، وآخرها جائحة كورونا».

وتابع: «قنوات التواصل الرسمية بين الحكومات والشعوب شهدت تحولات كبيرة في السنوات الماضية، واستطاعت مواقع التواصل الاجتماعي أن تفرض نفسها بقوة على هذا الصعيد، لذا فإن أي مسؤول أو صاحب قرار يفضل الابتعاد عن هذه المنصات سيجد نفسه فاقداً للقدرة على إقناع الجمهور، لا سيما بمضمون أي خطاب رسمي، فالقائد الحقيقي يوجد في الميدان وبين الناس دائماً، ويفتح قنوات اتصال مباشرة معهم».

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