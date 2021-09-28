حصة بوحميد: خطط للتواصل المستمر مع المجتمع

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

جمعت منصة الدورة 10 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021، معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، بعدد من المواطنين الذين مثلوا شرائح مختلفة من المجتمع، في جلسة تفاعلية تحت عنوان «كيف يشارك الجمهور في صياغة القرارات»، أدارها الإعلامي محمد الكعبي وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى.

وناقشت الجلسة كيفية إشراك المجتمع في صياغة القرارات، حيث تحدثت حصة بوحميد عن المنهجية التي سترافق أداء حكومة الإمارات الجديدة التي أُعلن عنها في الأيام السابقة، وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة في الإمارات تتسم بالتركيز على التواصل المستمر مع المجتمع، في ظل الخطط الطموحة لمرحلة ما بعد التعافي من الجائحة.

وأكدت وزيرة تنمية المجتمع أن لدى الحكومة توجهات لتسريع تنفيذ المشاريع واعتماد تقييم الأداء كل 6 أشهر، وأن الحكومة ستعمل على أن تكون أكثر قرباً من الناس وأكثر واقعية من خلال استخدام آليات جديدة لتحقيق مستوى أعلى من التواصل مع المجتمع، ومواصلة إشراك مختلف الفئات في اتخاذ القرارات والتخطيط لمتطلبات المستقبل، بما يخدم استراتيجية مشاريع الخمسين عاماً المقبلة.

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