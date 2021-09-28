القيادات الحكومية في عجمان تناقش خطة الإمارة 2030

المصدر: (عجمان - وام)

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان لقاء القيادات الحكومية في الإمارة لمناقشة التقدم المحرز في خطة عجمان 2030 ومواصلة تطويرها بإشراك أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص والعام.

وأكد الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن القيادة الرشيدة في حكومة عجمان حريصة على مواكبة المتغيرات العالمية ومواءمة التوجهات الاتحادية لدعم جهود الدولة في تحقيق مكتسبات جديدة على كافة الأصعدة والمجالات.

وأضاف الدكتور المطروشي أن حكومة عجمان تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير مخطط استراتيجي لإمارة عجمان يغطي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مسترشدةً بالمنهجيات الجديدة في العمل الحكومي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتعمل حكومة عجمان على تطوير خطة مبنية على تقييم استراتيجي شامل، بما في ذلك مراجعة الأداء الحالي وتحليل المزايا التنافسية والتحديات والفرص في الإمارة، إضافةً إلى قياس وتحليل الاتجاهات الكبرى الرئيسة التي تشكل ملامح المنطقة والعالم.

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