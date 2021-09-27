«خليفة الطبية» تعالج فتاة تم تشخيصها بـ«كرون»

المصدر: أبوظبي - البيان

عالجت مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً من مرض «كرون» الذي عانت منه لعدة سنوات، وسبب لها التهاباً مزمناً في الجهاز الهضمي، وآلاماً في البطن وإسهالاً شديداً وإرهاقاً ونقصاً في الوزن.

ويعد مرض «كرون» مؤلماً ومنهكاً إن لم يشخص ويعالج بشكل صحيح، ويؤدي أحياناً إلى مضاعفات تهدد الحياة، ويتم إعطاء المرضى بهذا الداء علاجات يمكن أن تقلل إلى حد كبير من أعراضه ومضاعفاته.

وراجعت المريضة زينب عيادة الجهاز الهضمي للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية لأول مرة وهي في الـ 11 من عمرها، وكانت حينها تعاني من آلام في البطن وإسهال مستمر، مما أدى إلى ضعف عام، وفشل في النمو، وقام فريق طب الجهاز الهضمي للأطفال بإجراء فحص شامل لها، وتحاليل مخبرية، بما في ذلك تنظير المعدة، وتنظير القولون، وأظهرت نتائج الفحوصات إصابة زينب بمرض «كرون».

وقال الدكتور محمد مقدادي، رئيس قسم الجهاز الهضمي للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية: تعد خطة العلاج متعددة التخصصات التي تراعي جميع جوانب نمط حياة الطفل مهمة للغاية عند علاج مرض «كرون»، للتأكد من نمو الطفل جسدياً وعقلياً واجتماعياً.

وأعرب عن الفخر بنجاح خطة علاج زينب، وغيرها من المرضى الذين تم علاجهم في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وتحسنوا بشكل ملحوظ، وذلك بفضل النهج الشامل في رعاية المرضى الذي يتم اتباعه.

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