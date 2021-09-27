أكثر من 60 فندقاً في الدولة تتعاون لدعم مرضى سرطان الثدي من خلال جمع التبرعات لصالح مؤسسة الجليلة

المصدر: دبي - وام

أعلن أكثر من 60 فندقاً ضمن محفظة Mariott Bonvoy في الدولة عن مشاركتها في حملة أكتوبر المقبل لجمع التبرعات لصالح مؤسسة الجليلة بالتعاون مع برنامج «برست فرندز»، وذلك لتقديم الدعم لمرضى السرطان والناجين منه والمساهمة في نشر التوعية بسرطان الثدي.

وتشهد حملة #أكتوبر_الوردي مشاركة جميع الفنادق التابعة لمحفظة ماريوت الدولية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تستضيف هذه الوجهات مجموعة متنوعة من الفعاليات بما في ذلك وجبات البرانش ذات الطابع الوردي والأمسيات الخاصة بالسيدات وجلسات شاي ما بعد الظهيرة والسّحوبات وأنشطة الصحة والعافية.

وقال سانديب واليا الرئيس التنفيذي لشؤون عمليات ماريوت الدولية في الشرق الأوسط: إننا نتطلع لبدء حملة #أكتوبر_الوردي السنوية لدعم الجهود المميزة لمؤسسة الجليلة في نشر الوعي حول مرض سرطان الثدي وعلاجه والأبحاث المتعلقة به بالتعاون مع برنامج برست فرندز.

ومن جهته أعرب الدكتور عبد الكريم العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة عن سعادته بالحماس الذي نتلقاه من الجهات الداعمة مثل ماريوت الدولية ونتطلع للتعاون معهم لإيصال رسالتنا وحث أفراد المجتمع على المساهمة في مهمتنا الهادفة لإحداث فرق في حياة الأشخاص المتأثرين بسرطان الثدي.

وتضم محفظة ماريوت في الإمارات أكثر من 60 فندقاً من 20 علامة تجارية مختلفة بما فيها الريتز-كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وجي دبليو ماريوت وفنادق شيراتون ولو مريديان وفنادق ماريوت وفنادق ويستن وفنادق ألوفت وريزيدنس إن باي ماريوت وكورتيارد باي ماريوت وغيرها الكثير.

وتأتي حملة #أكتوبر_الوردي وجهود دعم مؤسسة الجليلة وبرست فرندز في إطار منصّة ماريوت الدولية للاستدامة والتأثير الاجتماعي تحت عنوان خدمة 360: فعل الخير في الاتجاهات كافة، والتي تعكس جهود الشركة في إحداث تأثير إيجابي ومستدام في مختلف مناطق عملها.

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