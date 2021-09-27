محمد بن حم يحصد جائزة «الإغاثة والسلام» من مؤسسة الإغاثة وعدالة السلام الدولية

المصدر: جنيف ـ البيان

منحت مؤسسة الإغاثة وعدالة السلام الدولية، في جنيف جائزة «الإغاثة والسلام» للشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري تقديراً لجهوده وإسهامه في العمل الإنساني وخدمة البشرية خلال فترة عمله في الأمم المتحدة.

وتسلم الشيخ بن حم الجائزة من البروفيسور رافال مارسين، والدكتور آرف بات، في جنيف.

وجاء في حيثيات منح الجائزة: «نظراً لجهوده الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا، وأعماله الخيرية والإنسانية في إفريقيا من خلال عدد من المنظمات الأممية الدولية، ودعمه للتطوير المجتمعي والإنساني، فقد تقرر منحه هذه الجائزة».

وتعد منظمة الإغاثة وعدالة السلام الدولية من المنظمات العالمية التي تعمل في إطار جهود الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2015 ـ 2030، والأمم المتحدة.. عقد من العمل UN Decade of Action، لها عدد من المكاتب في أوروبا وأمريكا وأفريقيا والهند.

وقال الشيخ الدكتور بن حم في كلمته خلال الحفل: «نشأت في دولتي الإمارات على حب العطاء والعمل الإنساني، فنحن أبناء زايد الخير، الذي نهلنا منه كثير من القيم الجميلة، منها رد الجميل للمجتمع، والعطاء الإنساني، والتطوير المجتمعي ومساعدة الغير».

وأضاف بن حم «عُرفت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها بـ«بلد الخير» واستمرت بشعبها المعطاء وقيادتها الحكيمة على نهج العطاء والخير الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي يسير على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي»أن الإمارات أصبحت عنصراً فاعلاً في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية وباتت حاضرة بقوة في مجالات المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة".

يذكر أنه سبق للشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم الفوز بعدة جوائز عالمية من بينها ميدالية غاندي للإنسانية، والتي تعد ضمن أرفع الجوائز وسبق منحها للرئيس الأمريكي بيل كلينتون والدلاي لاما.

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