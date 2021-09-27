الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تشكل بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند 16:18، والمد الثاني عند 06:33، والجزر الأول عند الساعة 09:39، والجزر الثاني عند الساعة 00:01.

والموج في بحر عمان خفيف، ويحدث المد الأول عند 12:34، والمد الثاني عند 03:29، والجزر الأول عند الساعة 20:04، والجزر الثاني عند الساعة 09:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 29 75 30

دبي 38 30 70 35

الشارقة 38 27 80 35

عجمان 36 29 85 35

أم القيوين 38 26 90 35

رأس الخيمة 37 28 80 30

الفجيرة 37 30 80 35

العين 40 26 75 20

ليوا 40 26 80 25

الرويس 36 30 75 35

السلع 35 29 75 30

دلما 35 30 65 35

طنب الكبرى 36 30 75 40

طنب الصغرى 36 30 75 40

أبو موسى 36 30 75 40 .

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